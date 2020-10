Duchess of Sussex als Opfer – Meghan Markle, mediengeil Die Duchess of Sussex beklagt sich unablässig darüber, wie unfair die Öffentlichkeit mit ihr umgehe – meldet sich dazu aber unablässig öffentlich zu Wort. Meinung Bettina Weber

Sie sei die «meistgetrollte Person des Jahres 2019» gewesen, erzählte Meghan Markle den Jugendlichen beim Interview anlässlich des World Mental Health Day. Foto: Instagram / Teenager Therapy

Wenn sie keine Maske getragen hätte, dann hätte da ganz sicher telegen die Unterlippe gezittert. Dann hätte Meghan Markle, gelernte Schauspielerin, angeheiratete Herzogin von Sussex, noch viel mehr Dramatik hineinlegen können in die Aussage, dass es sich bei der am meisten geplagten Person des Internets des Jahres 2019 um sie selbst gehandelt habe. Das jedenfalls sei ihr so zugetragen worden.