Starkregen im Kongo – Mehr als 120 Tote bei Überflutungen in Kinshasa Sintflutartige Regenfälle und Erdrutsche sorgen in der kongolesischen Metropole für Verwüstung. Präsident Felix Tshisekedi macht den Klimawandel für das Geschehen verantwortlich.

Von den Überflutungen am Dienstag waren der Regierung zufolge mehrere Stadtteile betroffen. Video: AFP/Storyful

Bei Überflutungen in der kongolesischen Metropole Kinshasa sind mehr als 120 Menschen gestorben. Vor allem in tief gelegenen Gebieten der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo hätten von Starkregen ausgelöste Erdrutsche Wohnungen zerstört, teilte die Regierung am Dienstagabend mit. Präsident Felix Tshisekedi machte den Klimawandel für das Geschehen verantwortlich.

In Kinshasa leben rund 15 Millionen Menschen. Von den Überflutungen am Dienstag waren der Regierung zufolge mehrere Stadtteile betroffen. Unter den Opfern war unter anderem eine neunköpfige Familie, die beim Einsturz ihres Hauses im Stadtteil Ngaliema getötet wurde. Ein weiterer Erdrutsch ereignete sich in Mont-Ngafula. Dabei seien Häuser regelrecht «weggespült» worden, sagte Regierungschef Jean-Michel Sama Lukonde am Unglücksort. Etwa 20 Menschen seien in Mont-Ngafula ums Leben gekommen.

In Kinshasa leben rund 15 Millionen Menschen. Menschen bei Aufräumarbeiten. (13. Dezember 2022) Foto: Samy Ntumba Shambuyi (Keystone)

Präsident Tshisekedi befand sich zum Zeitpunkt der Überschwemmungen zu einem Besuch in Washington. Dort kritisierte er bei einem Treffen mit US-Aussenminister Antony Blinken, dass sein Land von der internationalen Gemeinschaft nicht ausreichend im Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels unterstützt werde. Es gehe um die Staaten, «welche die Umwelt verschmutzen und die verhängnisvollen Konsequenzen in unseren Ländern verursachen», sagte Tshisekedi. Diese Verursacher müssten denjenigen beim Schutz vor dem Klimawandel helfen, «die nicht die Mittel dafür haben».

Viele Menschen leben in provisorisch errichteten Häusern

Die Überschwemmungen verursachten in Kinshasa auch erhebliche Sachschäden – unter anderem setzten sie unzählige Hauptstrassen im Zentrum der Stadt unter Wasser. Bäche, Kanäle und Abwassergraben traten über die Ufer. Auch in der gehobenen Stadtgemeinde Gombe, in der sich Ministerien und internationale Botschaften befinden, standen Strassen unter Wasser.

Zuletzt waren in Kinshasa im November 2019 bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge von Starkregen rund 40 Menschen ums Leben gekommen. Das am Fluss Kongo gelegene Kinshasa hat in den vergangenen Jahren einen enormen Bevölkerungszuwachs erlebt. Viele Menschen leben in provisorisch errichteten Häusern an überflutungsgefährdeten Hängen. Abwasser und Niederschlagswasser werden in der Stadt nur unzureichend entsorgt.

AFP/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.