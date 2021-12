Brennende Container und Abfalleimer – Mehr als 15 Brandfälle in einer Stunde

Container und Abfalleimer in Brand – Mehr als 15 Brandfälle in einer Stunde Polizei und Feuerwehr mussten in der vergangenen Nacht mehrere Feuer in den Zürcher Stadtkreisen 1 und 6 löschen. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger wurde verhaftet.

Brand unter Kontrolle: Einer der 15 Brandherde, zu denen die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag ausrücken mussten. Foto: ZVG

Die erste Nachricht über einen brennenden Container ging kurz nach 1.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag bei der Einsatzzentrale ein. Schon nach kürzester Zeit folgten weitere Meldungen, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag meldet.

Innerhalb von weniger als einer Stunde mussten die Einsatzkräfte an über 15 verschiedene Brände in den Kreisen 1 und 6 ausrücken. Vor Ort trafen sie auf Container oder Abfalleimer, die in Flammen standen. Für die Löscharbeiten waren insgesamt drei Tanklöschfahrzeuge unterwegs. Zudem musste Verstärkung durch die Milizfeuerwehr angefordert werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Gegen 2.30 Uhr nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Der 20-jährige Schweizer wurde auf eine Polizeiwache gebracht. Detektive der Stadtpolizei Zürich haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

tif

