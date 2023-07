Autotreffen im Jura – Mehr als Hippie-Nostalgie: Am Woodstock der Döschwo-Fahrer Tausende Döschwo-Fahrer aus der ganzen Welt sind nach Delsberg gefahren, um sich und ihre Boliden zu feiern. Dass ihre Autos CO₂-Schleudern sind, interessiert sie wenig. Philippe Reichen aus Delsberg

Tausende Döschwo-Fahrer aus der ganzen Welt treffen sich bis Sonntag in Delsberg. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Wenige Meter fehlen bis zum Ziel, und dann passiert das: Der Motor von Vanessa und Andre Schlepers Döschwo steigt aus und springt nicht wieder an. Also schiebt Andre Schleper das Auto mit beiden Händen vorwärts, während seine Ehefrau Vanessa am Steuerrad aus dem offenen Fenster Anweisungen ruft und ihn aufmuntert. «Anlasserprobleme!», sagt Andre Schleper und keucht. «Die haben wir, seit wir in Bielefeld gestartet sind.»