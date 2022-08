Mehr als zwei Millionen Eintritte – Zürcher Badis auf Rekordkurs Wegen des sonnigen Wetters und der warmen Temperaturen verzeichnen die Stadtzürcher Badeanstalt schon fast so viele Besucher wie im Rekordjahr 2018.

In der Seebadi Tiefenbrunnen wurden wegen des schönen Wetters bereits 234'000 Eintritte verzeichnet. Foto: Giorgia Müller

Schon zehn Wochen vor Saisonende haben mehr als zwei Millionen Menschen die Stadtzürcher Badis besucht. Nur 2018 wurden zu diesem Zeitpunkt mehr Eintritte gezählt.

Damals waren es am Schluss über 2,2 Millionen Besucher, wie das Sportamt der Stadt Zürich in einer Mitteilung am Mittwoch schreibt. 2022 ging es besonders schnell bis die Eine-Millionen-Marke geknackt wurde. Dies geschah schon fünf Tage früher als 2018. Für zwei Millionen Eintritte dauerte es in diesem Jahr aber drei Tage länger.

Noch bis 18. September offen

Das Sportamt führt die guten Zahlen auf das anhaltend sonnige Wetter und die warmen Temperaturen zurück. Am meisten Besucherinnen und Besucher zählte das Strandbad Mythenquai mit 250'000. Im Tiefenbrunnen wurden 234'000 Eintritte verzeichnet, im Freibad Letzigraben 186'000.

Um den Rekord von 2018 zu brechen, bleibt noch Zeit. Die meisten Sommerbäder sind bis am 18. September geöffnet. Auhof, Letzigraben, Mythenquai und Tiefenbrunnen schliessen eine Woche später. Danach können Schwimmerinnen und Schwimmer noch bis am 30. Oktober das Freibad Seebach und das Seebad Utoquai benutzen.

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.