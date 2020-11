Kolumne von Michèle Binswanger – Mehr Arsch in der Hose Den Allerwertesten gezielt zu trainieren, gilt immer noch als Frauensache. Dabei hat kein anderes Training positivere Auswirkungen im Alltag. Meinung Michèle Binswanger

Der grösste Muskel des menschlichen Körpers ist gleichzeitig eine Zicke. Der Gluteus maximus, wie die Muskulatur unseres Allerwertesten heisst, ziert sich gern – und lag bis vor wenigen Jahren auch im Kraftsport im eigentlichen Dornröschenschlaf. Beine trainierte man mit Squats und Hamstring-Curls, spezifische Übungen für die Glutei gab es genauso wenig wie das Bewusstsein dafür, was ein solches Training bringen könnte. Der Allerwerteste war dafür da, um darauf herumzusitzen. Amen.

Das ist mittlerweile anders, und zwar aus gutem Grund. Denn zwar hatte die Menschheit den Reiz eines wohlgeformten Hinterteils schon vor Instagram entdeckt. Aber es brauchte Instagram und seine Möglichkeiten zur Selbstinszenierung, um den Körperteil auf den Radar von Bodybuildern und Kraftsportlern zu bringen. In den USA hat sich mittlerweile eine ganze Fitnessbewegung rund um das Training der Glutei entwickelt, es gibt ganze Bibliotheken darüber zu lesen, wie und in welcher Frequenz man die Glutei trainieren sollte. Und ein gutes Gym zeichnet sich dadurch aus, welche Geräte es für dieses spezifische Training anbietet. Hierzulande jedoch liegt das Thema noch in tiefem Schlaf. Vor allem Männer zieren sich, denn Arschtraining gilt als Frauensache. Was natürlich Unsinn ist.