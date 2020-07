Riesenprojekt in Schwamendingen – Mehr Bäume und Züri-WCs: Stadt muss Abstimmung wiederholen Der Park auf der Einhausung Schwamendingen wird immer teurer – darum müssen die Zürcher noch einmal an die Urne, obwohl das Projekt mitten im Bau steckt. Thomas Zemp

Eine Zukunftsvision, die bereits im Bau ist: Die Einhausung Schwamendingen mit dem Überlandpark, der auf dem Dach zu stehen kommt. Visualisierung: zvg

Die Stadt muss eine Abstimmung aus dem Jahr 2006 wiederholen. In den letzten 14 Jahren hat sie den Überlandpark, der auf der Einhausung Schwamendingen erstellt wird, derart verändert, dass er mehr kostet. Die Zürcher hatten 2006 einen Kredit von knapp 40 Millionen Franken bewilligt, nun kommt das Vorhaben mit knapp 84 Millionen Franken mehr als doppelt so teuer. Der Termin für die neue Abstimmung steht noch nicht fest. Dies schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung von Freitagmorgen.