Schönes Wetter ist schuld – Mehr Diebstähle in Zürcher Badis Die Stadtpolizei Zürich verzeichnet in der Mitte der Saison schon mehr Diebstähle als in den letzten Jahren. Man solle Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Achtung, Diebe! Am Letten verteilt die Stadtpolizei neuerdings Flyer gegen Diebstähle. Foto: Urs Jaudas

Derzeit sind Polizistinnen und Polizisten der Stadtpolizei Zürich in verschiedenen Zürcher Badis unterwegs. Am unteren Letten beispielsweise verteilen sie Flyer an die Badenden, die zeigen, wie diese sich gegen Taschendiebstahl schützen können.

157 Diebstähle in Badis verzeichnete die Stadtpolizei zwischen Mai und Juli – das sind bereits mehr als in den vergangenen drei Jahren, und das, obwohl die Saison noch zwei Monate dauert.



Michael Walker, Sprecher der Stadtpolizei, sagt gegenüber TeleZüri, der Anstieg habe mit dem schönen Wetter zu tun. Als Badegast solle man möglichst wenig mitnehmen und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Die Polizei hat gemäss Walker die Präsenz in den Badis erhöht, sowohl mit uniformierten als auch zivilen Polizisten. Man sei vor Ort, um zu beraten und aufzuklären.

Drei jugendliche Räuber in Zürich verhaftet

Manchmal müssen die Polizisten aber auch eingreifen: Am Sonntagabend beispielsweise hat die Stadtpolizei Zürich drei Jugendliche festgenommen. Die Jungs im Alter von 14 und 15 Jahren sollen am Oberen Letten einen anderen Jugendlichen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Die Stichwaffe und das Deliktsgut konnten sichergestellt werden, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte.

SDA/lia

