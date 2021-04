Aufgefallen: Coole Jungs – Mehr Glam für den Mann Junge Männer von heute zeigen, wie viel Spass es macht, mit Mode Geschlechterklischees zu durchbrechen. Meinung Jean-Marc Nia

Der «Züritipp» beobachtet regelmässig Stilphänomene in der Stadt. Aktuell: coole Jungs.

Ganz ehrlich? Ich hab keine Ahnung von Mode. Trends bemerke ich meistens erst dann, wenn sie schon wieder vorbei sind. Bei jenem, den ich neulich ausmachte, hoffe ich aber, dass der nicht so schnell verschwindet, sondern bleibt und Schule macht.

Dass Männer Lust auf was anderes haben als Männermode, «David Bowie hatte das schon vor hundert Jahren!», mögen welche brüllen. Ja, stimmt. Und auch er war nicht der erste. Wenn man sich Bildnisse von Pharaonen anschaut, hat man das Gefühl, alle liefen damals in Ägypten mit Mascara rum, die was auf sich hielten. Ganz selbstverständlich.

Neulich sah ich einen jungen Mann mit braunem Fake-Fur-Mantel, der ihm bis zu den Knien ging. Darunter trug er ein Hemd, an der einen Hand einen feinen Stoffhandschuh, an der anderen Hand trug er einen Ring mit einem grossen Edelstein. An den Füssen schlampig gebundene, beige Converse All Star. Der Mensch sah so aus, als wäre er von einem Catwalk runtergefallen. Einfach grossartig.

Ein paar Tage später sah ich einen etwa 20-Jährigen. Bluejeans, kurze Haare. Die Sonne schien. Er trug ein weisses Shirt, weiter Ausschnitt, um den Hals mehrere verschieden lange Halsketten.

Wäre es nicht grossartig, wenn wir Männer uns mehr trauen würden? Auch über 40-Jährige? Also ich hätte Lust, meine Finger mit Ringen zu schmücken. Die Sonnenbrille cool an einem Chetteli um den Hals hängend. Und Farben zu tragen. Weite, pinke Trainerhosen etwa. Und Hell yeah: Sogar auf Mascara und Lippenstift hätte ich mal Bock. Klar, vielleicht nicht gleich für ins Büro, aber wir sind ja noch ein wenig im Homeoffice.

