Abstimmungen am 18. Juni – Mehr Mittel für günstige Wohnungen und ein Mindestlohn von 4000 Franken – darüber stimmt Zürich ab Neben dem Wohnraumfonds und einer Lohnuntergrenze entscheiden die Stadtzürcher Stimmberechtigten auch über einen 231-Millionen-Kredit für ein Schulhaus. Pascal Unternährer

Von einem Mindest-Stundenlohn von 23.90 Franken in der Stadt Zürich könnten zum Beispiel Angestellte in der Gastronomie profitieren. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Auf Bundesebene entscheidet das Stimmvolk über das Klimaschutzgesetz, die OECD-Mindeststeuer und – zum dritten Mal – über das Covid-Gesetz. Auf Kantonalzürcher Ebene findet am 18. Juni keine Abstimmung statt.

Dafür haben die Stimmberechtigten der Stadt Zürich gleich über vier oder genauer: fünf Vorlagen zu befinden.

Einführung Mindest-Stundenlohn

Der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ein Lohn zum Leben» verlangt von den Arbeitgebern in der Stadt Zürich einen Mindest-Stundenlohn von 23.90 Franken. Das entspricht einem Brutto-Monatslohn von 4000 Franken für ein 100-Prozent-Pensum. Profitieren würden gemäss einer Erhebung über 17’000 Angestellte aus Tieflohnbranchen wie Reinigung, Gastronomie und Detailhandel, vor allem Frauen. Ausgenommen vom Mindestlohn sind gemäss Vorlage Praktikanten, Lehrlinge, unter 18-Jährige und Familienmitglieder in Familienbetrieben sowie unter 25-Jährige, die keinen Berufsabschluss haben. Bisher haben fünf Kantone Mindestlöhne zwischen 19 (Tessin) und 23 Franken (Genf) eingeführt. Für eine einzelne Gemeinde wäre eine Mindestlohnbestimmung ein Novum in der Schweiz. Gleichzeitig stimmt auch Winterthur über einen Mindestlohn von 23 Franken ab.

Parolen:

Ja: SP, Grüne, AL, EVP

Nein: FDP, GLP, SVP, Die Mitte

Wohnraumfonds und Gemeindeordnung

Gemeinnützige Wohnbauträger sollen beim Kauf von Land oder Gebäuden unterstützt werden (im Bild die Genossenschaftssiedlung Grünau in Zürich-Altstetten). Foto: Dominique Meienberg

Die Stadt will einen Wohnraumfonds einrichten. Es geht um einen Objektkredit von 100 Millionen Franken plus einen Rahmenkredit von 200 Millionen. Mit den 300 Millionen sollen gemeinnützige Bauträger wie Genossenschaften oder auch die Stadt selbst beim Land- oder Häuserkauf unterstützt werden. Bedingung für einen Beitrag ist, dass sie Mehrfamilienhäuser mit günstigen Wohnungen zur Verfügung stellen. Das Geld wird für Abschreibungsbeiträge eingesetzt, nachdem die Grundstücke oder Liegenschaften auf dem freien Markt erworben worden sind. Über Beiträge unter 10 Millionen entscheidet der Stadtrat, über höhere Auszahlungen befindet das Stadtparlament. Hintergrund ist der teure Mietwohnungsmarkt und das sogenannte Drittelsziel. Bis 2050 soll ein Drittel der Mietwohnungen in der Stadt gemeinnützig sein. Derzeit ist es bloss etwas mehr als ein Viertel. Für den Wohnraumfonds muss auch die Gemeindeordnung geändert werden, weshalb über zwei Vorlagen zu entscheiden ist.

Parolen:

Ja: SP, Grüne, GLP, AL

Nein: FDP, SVP, Die Mitte, EVP

Neubau Schulanlage Saatlen

Neben 273 Räumen sind beim Schulhaus Saatlen ein Rasenspielfeld und drei Allwetterplätze vorgesehen. Visualisierung: Maaars Architektur Visualisierungen

Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen braucht Schwamendingen mehr Schulraum. Deshalb soll das alte Schulhaus Saatlen durch einen Neubau ersetzt werden. Die neue Schulanlage würde 970 Kindern und Jugendlichen Platz bieten. Geplant sind 273 Räume für 24 Primar- und 12 Sekundarklassen, 4 Kindergärten, 16 Klassen der Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderung sowie für die Musikschule Konservatorium Zürich. Zudem sollen ein Rasenspielfeld, drei Allwetterplätze, eine Einfach- und eine Dreifachsporthalle sowie eine Schulschwimmanlage erstellt werden. Die Aussenanlagen und Sporthallen sollen ausserhalb der Schulzeit Vereinen und dem Quartier zur Verfügung gestellt werden. Kostenpunkt 231 Millionen Franken. Baubeginn soll Mitte 2024 sein, Bezugsdatum im August 2027.

Parolen:

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, AL, Die Mitte, EVP

Nein: SVP

Grosse Anlage: Das neue Schulhaus Saatlen wird 970 Kindern und Jugendlichen Platz geben. Plan: PD

Beiträge an Pestalozzi-Bibliotheken

Kinder werden in den Pestalozzi-Bibliotheken fürs Lesen begeistert. Foto: Silas Zindel

Die Pestalozzi-Bibliothek Zürich mit 14 Standorten und einem vielfältigen Angebot zieht jährlich rund 1 Million Besucherinnen und Besucher an. Seit 1930 wird die Bibliothek von der Stadt mit Betriebsbeiträgen unterstützt. Derzeit sind es 10,6 Millionen Franken jährlich. Aufgrund einer Gesetzesänderung muss die Stimmbevölkerung neu über die Beiträge entscheiden. Diese sollen bei 10,6 Millionen bleiben und ab 2024 unbefristet entrichtet werden. Sollen die Beiträge dereinst erhöht werden, kann dies der Gemeinderat bis zu einem Betrag von 2 Millionen in Eigenregie tun, wobei das Referendum ergriffen werden kann. Gesenkt werden die Beiträge, wenn das Eigenkapital der Stadt (derzeit: 2114 Millionen) unter 100 Millionen sinkt oder ein Bilanzfehlbetrag entsteht.

Parolen:

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, SVP, AL, Die Mitte, EVP

Nein: –

Die Pestalozzi-Bibliothek verfügt über 14 Standorte in der Stadt Zürich. Karte: PD

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang ausschliesslich beim Winterthurer «Landboten» tätig. Mehr Infos @pu20000

