Kommentar zur Modissa-Schliessung – Mehr Mut für die Bahnhofstrasse

Das Kleidergeschäft Modissa an der Bahnhofstrasse schliesst. Foto: Sabina Bobst

Wenn wir im Sommer wieder unbeschwert an der Bahnhofstrasse flanieren werden, wird sie eine andere sein als vor der Pandemie. Der Manor ist seit zwei Jahren weg, die letzte Metzgerei in der Nähe, Bär am Rennweg, hat vor kurzem nach 146 Jahren geschlossen, und nun wird bekannt, dass das Modehaus Modissa im Sommer aufhört.

Im früheren Franz-Carl-Weber-Haus, wo ewig ein Kinderparadies situiert war, gibt es jetzt Spielzeug für Erwachsene: Der koreanische Autohersteller Hyundai vertreibt dort in einem schicken Showroom seine Edelmarke Genesis. Ikea drängt in die Innenstädte, mit Boutiquen, die eine Art physisches Schaufenster für den Onlinehandel darstellen. Bis anhin gibt es das Konzept in Zürich nur in Form von temporären Pop-ups, aber gut denkbar, dass sich in Zukunft in Zürichs Bahnhofsnähe das schwedische Unternehmen einnistet.