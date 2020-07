So wohnen Zürcher Kreative – «Mehr Platz, das will ich gar nicht» Die Gastrospezialistin Fanny Eisl mag den familiären Charakter ihres Wohnquartiers und punktet mit Rezepten ihrer Mutter. Raphaela Haenggi

Ihre Wohnung bedeutet ihr alles: Creative Consultant Fanny Eisl. Foto: Simon Schwyzer

Fanny Eisl schafft einzigartige Esserlebnisse. Die 29-jährige Zürcherin entwickelt normalerweise Konzepte für die lokale Gastroszene. Als im März alle Restaurants schliessen mussten, zögerte sie keinen Moment und stellte praktisch über Nacht gemeinsam mit drei Partnern – unter anderem mit Spitzenkoch Nenad Mlinarevic – den Lieferservice «Auswärts – Daheim» auf die Beine. Jetzt, wo die Restaurants wieder offen sind, tüftelt sie fleissig an neuen Ideen. Am liebsten tut sie das auf ihrem Balkon in Hottingen mit Blick auf das historische Artergut.