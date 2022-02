Ausbau der Akutstation in Winterthur – Mehr Platz für Jugendliche mit psychischen Problemen Auf dem Gelände der Klinik Schlosstal in Winterthur stehen seit heute jungen Erwachsenen in akuten Krisen mehr Betten zur Verfügung. Damit soll die Wartezeit für stationäre Betreuung reduziert werden.

Baut das Angebot für Jugendliche aus: Die IPW-Klinik Schlosstal in Winterthur. Foto: Madeleine Schoder/LAB

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürich Unterland (IPW) baut ihr Angebot in der Klinik Schlosstal in Winterthur aus. Seit heute stehen dort achtzehn statt bisher zwölf Betten für die stationäre Betreuung psychisch erkrankter Jugendlicher zur Verfügung. Auch in der Psychotherapiestation gibt es mehr Platz: Dort wird die Zahl der Betten von heute sechs auf sechzehn erweitert. Dies teilt die Spitaldirektion am Montag mit.

Für den Ausbau auf insgesamt 34 Betten mussten 50 Arbeitsplätze auf dem Klinikgelände verschoben werden. Die Mittel dazu hat der Regierungsrat im Juni 2021 gesprochen. Derzeit muss die Einrichtung gefährdete Jugendliche aufgrund von Kapazitätsengpässen auf Erwachsenenstationen behandeln. Dort fehlt gemäss Mitteilung ein altersgerechtes Behandlungsumfeld mit Schulbesuch und Gleichaltrigen.

Mehr Platz für junge Patientinnen und Patienten in kritischen Lebenssituationen: Gang in der Abteilung für Jugendliche. Foto: Madeleine Schoder/LAB

Die IPW will im ausgebauten, spezialisierten Angebot mehr jugendliche Patientinnen und Patienten in der längerfristigen Bewältigung von psychischen Problemen unterstützen. Ziel der Erweiterung sei es, sie in einer kritischen Lebenssituation möglichst ohne oder mit geringer Wartezeit aufnehmen und stationär begleiten zu können, heisst es in der Mitteilung weiter.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.