Geldblog: Pro & Contra Wandelanleihen – Mehr Rendite mit mässigem Risiko Wandelanleihen kombinieren die Vorteile von Aktien und Obligationen. Bereits mit kleinen Beträgen können Anleger davon profitieren. Martin Spieler

Das Beste aus Aktien und Obligationen: Wandelanleihen verfügen über ein attraktives Rendite-Risiko-Profil. Illustration: Christina Baeriswyl

Die Graubündner Kantonalbank lanciert den neuen Fonds GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG in eigener Verwaltung. Bis Ende Juni kann dieser ohne Ausgabenkommission gezeichnet werden. Ist das eine empfehlenswerte Anlage? Leserfrage von R.D.

Wandelanleihen kombinieren die Vorteile von Aktien und Obligationen. Als Anlegerin und Anleger profitiert man von etwas höheren Renditen als bei klassischen Obligationen. Gleichzeitig ist man weniger Schwankungen ausgesetzt als bei Aktien. Wenn die Aktienmärkte so wie in den letzten Jahren mehrheitlich steigen, partizipiert man über die Wandelanleihen an den höheren Aktienkursen. Falls aber die Aktienkurse wie im Crash 2020 in den Keller rauschen, kommen die Anleihen-Merkmale zum Tragen. So fallen die Buchverluste im Vergleich zu reinen Aktienanlagen nicht ganz so stark aus.

Diese Kombination bietet ein attraktives Rendite-Risiko-Profil – insbesondere für Investoren, die gerne am Aufwärtstrend an den Aktienmärkten teilnehmen möchten, aber dennoch nicht zu viel Risiken in Kauf nehmen wollen oder können. Auch bei vielen institutionellen Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen sind Wandelanleihen beliebt.

Ein Nachteil für Privatinvestoren ist die Tatsache, dass es in Schweizer Franken nicht wirklich viele Wandelanleihen gibt, in die man investieren kann. Dazu kommt, dass man in der Regel grosse Beträge investieren muss und somit ein Klumpenrisiko eingeht. Anlagefonds, die sich auf Wandelanleihen fokussieren bieten den Pluspunkt, dass man auch schon mit kleinen Beträgen von den Vorteilen von Wandelanleihen profitieren kann.

Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen.

Der von Ihnen erwähnte GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG der Graubündner Kantonalbank fokussiert sich, wie es der Name sagt, ganz auf Wandelanleihen und gibt Ihnen die Möglichkeit, breit diversifiziert in dieses Anlagesegment zu investieren. Dabei beschränkt sich der Fonds nicht nur auf Papiere aus der Schweiz: Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen. Zusätzlich werden die Anlagen nach den sogenannten ESG-Kriterien ausgewählt. Es werden also Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Kriterien angewandt, um Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Ein Nachteil ist aus meiner Sicht, dass der Fonds nicht gerade billig ist. Die Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER wird mit 1,3 Prozent pro Jahr ausgewiesen. Dies geht letztlich von Ihrer Rendite weg. Damit für Sie die Rechnung aufgeht, muss der Fonds somit eine deutlich höhere Rendite erzielen.

Eine mögliche Alternative wäre eine Anlage in einen Exchange Traded Funds ETF, der an einen Wandelanleihen-Index gekoppelt ist. Ein Beispiel dafür ist der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc). Dieser ETF ist an den Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index gekoppelt und ermöglicht die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Punkto Gebühren ist dieser an der Börse gehandelte ETF mit einer Total Expense Ratio TER von 0,55 Prozent deutlich günstiger.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.