Corona-Demo in Bern – Hunderte Wegweisungen und Anzeigen gegen Teilnehmende

Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen haben sich am Donnerstagabend in Bern erneut zu einer unbewilligten Kundgebung versammelt. Mehrere hundert Personen wurden vor Ort kontrolliert und bis am Freitagmorgen aus der Innenstadt weggewiesen.