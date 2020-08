Schussabgaben in Bülach und Uster – Mehrere Schüsse auf Auto – vier Männer verhaftet Die Polizei hat nach Ermittlungen mehrere Tätverdächtige zwischen 21 und 28 Jahren festgenommen. Sie sollen in Untersuchungshaft.

Hier traf die Polizei auf den Melder des Vorfalls und dessen beschädigtes Auto: Der Sonnenhof in Bülach. Foto: Screenshot Google Maps

In der Nacht von Montag, 3. August, ist im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung in Bülach und Uster zu mehreren Schüssen auf ein Auto gekommen. Das meldet die Kantonspolizei Zürich. Laut Polizeisprecher gingen mehrere Meldungen ein, eine davon gegen 23.30 Uhr aus Bülach. Die ausgerückten Polizisten trafen beim Sonnenhof auf den Melder und dessen Personenwagen. Das Forensische Institut konnte am Fahrzeug diverse mutmassliche Einschussstellen feststellen.

Die Ermittlungen führten im Nachgang des Vorfalls zur Verhaftung von vier dringend tatverdächtigen Männer aus der Schweiz, dem Kosovo und der Türkei im Alter zwischen 21 und 28 Jahren, heisst es in der Mitteilung weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für die vier Männer angeordnet. Die genauen Umstände und die Hintergründe der Tat werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität abgeklärt.

hwe