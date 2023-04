Grosseinsatz der Polizei in Duisburg – Mehrere Schwerverletzte nach Angriff in Fitnessstudio Die Polizei ist in der Stadt im Ruhrgebiet zu einem Grosseinsatz ausgerückt. Die Hintergrund der Tat ist noch völlig unklar. UPDATE FOLGT

Attacke im Fitnessstudio: Polizisten stehen beim Tatort im Einsatz. Foto: Christoph Reichwein (Keystone/DPA/18. April 2023)

Attacke am frühen Dienstagabend in Duisburg: Wie die Polizei im Onlinedienst Twitter mitteilte, war es in einem Fitnessstudio in der Innenstadt zu einem Angriff mit vier Schwerverletzten gekommen. Die Bevölkerung wurde gebeten, den Bereich um die Schwanenstrasse der Stadt im Ruhrgebiet grossräumig zu meiden.

Die zuständige Polizei aus Essen war nach eigenen Angaben «mit starken Kräften vor Ort». Die Situation sei «unübersichtlich», erklärte die Polizei. Wie der WDR berichtete, sollen in dem Fitnessstudio um 17.30 Uhr zwei Täter wahllos auf Besucher eingestochen haben. Die verletzten Personen wurden in Spitäler gebracht. Laut bild.de sind Spezialeinheiten im Einsatz, die Täter befinden sich auf der Flucht.

Gegenüber der DPA sagte ein Sprecher der Polizei Essen: «Es gibt noch keine Festnahme.»



AFP/fal

