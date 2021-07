Feuer im Süden der Türkei - Mehrere Waldbrände wüten in Ferienregion

Feuer im Süden der Türkei – Mehrere Waldbrände wüten in türkischer Ferienregion In Antalye wurde ein Wohngebiet vorsorglich geräumt, Touristen sollen bislang nicht betroffen sein. Die Einsatzkräfte kämpften aus der Luft und vom Boden aus gegen die Flammen.

Dunkler Rauch zieht über einen Hotelkompex in Antalya hinweg. Foto: Cevin Dettlaff (DPA/Keystone)

In der türkischen Urlaubsregion Antalya sind mehrere schwere Waldbrände ausgebrochen. Winde trieben die Flammen in Richtung der Wohnbezirke, wie der Landrat des Bezirks Manavgat, Mustafa Yigit, dem Sender CNN Türk am Mittwoch sagte. Drei Viertel seien evakuiert worden.

Auf Bildern waren dunkle Rauchschwaden und meterhohe Flammen zu sehen. Touristen seien zurzeit nicht gefährdet, sagte Yigit.

Auch Menschen in einem Spital wurden der Nachrichtenagentur DHA zufolge in Sicherheit gebracht. Eine Person müsse wegen schwerer Brandverletzungen behandelt werden. Mehrere Einwohner hätten Probleme durch die starke Rauchentwicklung. Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet.

Die Einsatzkräfte kämpften aus der Luft und vom Boden aus gegen die Flammen. Nach Angaben des Gouverneursamts sind zwei Löschflugzeuge und 15 Helikopter im Einsatz. Landrat Yigit sagte, man habe Verstärkung aus anderen Provinzen angefordert. Die Ursache der Brände war zunächst unklar.

Der Waldbrand wurde durch starke Winde angefacht. Foto: AArif Kaplan (IHA via AP/Keystone)

