Mein Freund Jamie

Jamie Oliver ist einer meiner ältesten Freunde. Lovers, Busenfreundinnen, Konzertgspäändli, Kommilitoninnen und Seminarleiter, mit denen ich Ende der Neunzigerjahre damals noch im Überfluss vorhandene Zeit verbrachte, sind verschwunden. Nicht alle, aber viele, sie haben geheiratet, sind ausgewandert, von einem werde ich ge­ghostet.

Jamie ist noch da, und Jamie ist treu. Meine Gefühle für ihn haben sich nicht geändert in diesen vergangenen 20 Jahren. Sie waren nie tief und schon gar nicht von amouröser Natur. Ich bildete mir aber früher ein, dass er mir antwortete, wenn ich etwas erzählte. Er im kleinen Fernsehgerät, das in der WG-Küche stand, mit flatternden, blonden Locken und einem furchtbaren Akzent, der immer danach klang, als ob er irgendetwas in den Backen hortete. Ich mit Fernbedienung in der Hand, und manchmal einem Bier. Es waren Zeiten, in denen es noch VHS-Kassetten gab, und auf diese nahm ich Jamies BBC-Sendung «The Naked Chef» jeweils auf.

Das tu ich auch heute noch, digital jetzt. Selbst wenn der Koch, der in Essex aufgewachsen ist und dort seinen Eltern im Pub half, viel Konkurrenz erhalten hat: Yotam Ottolenghi reist im Vorabendprogramm durch den Mittelmeerraum, Nigella Lawson kocht famose Katermenüs, die Hairy Bikers David Myers und Simon King brausen auf ihren Töffs durchs (Eng)Land auf der Suche nach tollen Rezepten. Allein auf den Britischen Inseln gibt es irrsinnig viele gute TV-Kochshows. Und Jamie Oliver hat ihnen wahrscheinlich den Weg geebnet.

Er war der Erste, der dem Rest der Welt verklickerte: No Joke, Engländerinnen und Engländer können kochen!

Nach seinem Abschluss am Catering College lebte Jamie Oliver in Frankreich und Italien. Entdeckt wurde er 1997 im Londoner River Café, das Restaurant gibt es heute noch, und auch Hugh Fearnley-Whittingstall, ein anderer britischer TV-Koch, arbeitete einst dort. Auch er hat – wie viele andere – einiges bewirkt, was die Essgewohnheiten der Briten angeht. Jamie Oliver hat vielleicht nicht im Alleingang die englische Küche verändert, aber sicher am medienwirksamsten.

Wie weiter?

Heute ist er nicht mehr ganz der coole Junge von nebenan, der seinen Kumpeln Abendessen kocht und seine Freundin Jools mit einem Picknick verführt. Mit ihr ist er seit 19 Jahren verheiratet, die beiden haben fünf Kinder, Sohn Buddy gab diese Woche auf Papas Youtube-Kanal sein TV-Kochdebüt. Vater Jamie ist Kopf eines ganzen Imperiums, einer Marke. Ein Unternehmen mit Kontrollwahn – ein Rezept aus dem neuen Buch «Veggies» dürfte ich zum Beispiel nur abdrucken, wenn Wort für Wort wiedergegeben würde, und auch dann noch müsste es in England abgesegnet werden. Dabei wärs ja gar nicht so wild: Für das Pilzstroganoff, das ich vorstellen wollte, schwenkt Jamie gemischte Pilze mit einer roten Zwiebel fünf Minuten in einer Pfanne, gibt Olivenöl, Knoblauch, Silberzwiebeln, Cornichons, Petersilie und Kapern hinzu, flambiert mit Whisky (für den Twist) und verfeinert mit Crème fraîche und Paprika, würzt mit Salz und Pfeffer.

Olivers Firma ging es ja auch schon besser: Die Restaurantkette Jamie's Italian etwa musste im Mai dieses Jahres Insolvenz anmelden. Die Steakrestaurants sind schon geschlossen. Sein Magazin erscheint auch nicht mehr. Die internationalen Medien fragen sich mehr oder weniger bange: «Wie weiter?»

Er holt alle in die Küche

Mir käme es deswegen nie in den Sinn, mich von ihm abzuwenden. Seine Rezepte (und ein, zwei Gadgets wie zum Beispiel ein Jamie-Oliver-Mörser) bringen mich schliesslich seit vielen Jahren durch den Alltag und sind angenehm unaufgeregt, genau wie ihr Erfinder: Jamie Oliver ist das Gegenteil von einem Hipster. Er bleibt sich in seiner Einfachheit treu, was so angenehm ist in einer Zeit, in der es jede Woche einen neuen Kochtrend gibt. Klar konnte man auch bei ihm Ausrutscher beobachten, vor allem in seinen, wenn ich richtig gezählt habe, mittlerweile 21 Büchern. «Jamies Superfood» zum Beispiel, mit Chia-Samen-Rezepten, war sehr öd. «Genial gesund: Superfood for Family & Friends» schmeckte mir genau so wenig. Diese Tendenz zum Supergesunden nimmt glücklicherweise wieder ab, auch wenn es im neusten Werk hauptsächlich um Gemüse geht. Aber nicht mehr so anbiedernd. Fleischtiger Jamie gab bei der Veröffentlichung zu, dass er sich nie vegan ernähren könnte, und im Kapitel «Tipps und Tricks» schreibt er, es sei schwierig, die Konsistenz von Käse nachzuahmen (das ist an die Veganer gerichtet), und gibt zu bedenken, dass der Hype ums Kokosöl vielleicht doch nicht ganz so gesund sei. Völlig unzeitgemäss promotet er auf seiner Website «my beautiful Mayo». Er bricht während einer Sendung im Channel 4 in Tränen aus – wegen eines seiner geschlossenen Restaurants. Holt ehemalige Spice Girls wie Mel B in sein TV-Studio auf einer Seebrücke («Jamie and Jimmy's Food Fight Club»). Und ungefähr alle anderen britischen Promis, die auch nur ansatzweise dazu geeignet sind, mit ihm und seinem Kumpel Jimmy etwas Feines zuzubereiten.

Manchmal stelle ich mir vor, er und ich, wir seien auch in der Realität befreundet und wir würden zusammen «winterliche Eisbomben» aus dem Weihnachtskochbuch zubereiten, Kürbis mit frischem Rosmarin über dem Feuer kochen, wie ich jüngst in einer TV-Sendung gesehen habe, oder die rassige Bohnenpasta im neuen Buch («Feurige Pasta Fagioli») .

Aber vielleicht wäre das nicht mehr dasselbe.

Jamie Oliver, «Veggies», 312 S., Dorling Kindersley, ca. 40 Fr.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App