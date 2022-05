Sie schieden am Sonntag gegen Frankreich mit einem Knöchelbruch aus. Wie kam es dazu?

Ich suchte einen Zweikampf und fiel um. Es ging alles so schnell. Ich wollte aufstehen und zurück zur Bank fahren, aber mein Fuss fühlte sich taub an. Ich dachte zuerst, der Schlittschuh sei kaputt. Dann stand ich nochmals auf den Fuss, und er fühlte sich komisch an. Ich ging raus und zog den Schlittschuh ab, um zu schauen, ob er in Ordnung ist. Dann schwoll der Fuss an und ich merkte, dass wohl der Knochen gebrochen ist. Das bestätigte sich dann beim Röntgen.