Ecoflow River Mini im Test – Mein kleines Solarkraftwerk Den eigenen Solarstrom mit einem mobilen Minikraftwerk produzieren? Unser Autor hat es in den Ferien ausprobiert. Rafael Zeier

Das Solarkraftwerk im Videotest. Video: Rafael Zeier

Ausgangslage

Vor lauter Hitzewellen und Energiekrisen kann man schon mal ins Grübeln und auf Ideen kommen. Selbst war ich immer neidisch, wenn Verwandte und Bekannte von ihren Solardächern berichtet haben. Und vor allem wie sie Grafiken mit der Auswertung ihrer eigenen Stromproduktion gezeigt haben.

In unserer nahezu antiken Mietwohnung, die nicht mal auf dem Balkon eine Steckdose hat, waren alle Solarträume jedoch immer schnell ausgeträumt. Und ein erstes Experiment mit einer Solar-Powerbank für etwas über 100 Franken ging grausam in die Hose. Das Ding lud so langsam, dass man es gleich sein lassen kann. Und mir die Lust an Solar-Experimenten verging.

Bis ich auf das mobile Minikraftwerk von Ecoflow aufmerksam geworden bin. Das Set besteht aus einem zusammenklappbaren Solarpanel und einem Minikraftwerk mit Akku und Steckdosen. Mit rund 350 Franken fürs Solarpanel und noch mal 350 für das Kraftwerk namens River Mini Wireless entschied ich mich für diesen Test für eine der günstigsten Varianten – für mehr Geld gibt es entsprechend grössere Solarpanels und ausdauerndere Akkus.

Aufbau

Da Sommerzeit auch bei mir Ferienzeit ist, nahm ich das ganze Set, ohne es vorher auszuprobieren, mit dem Zug ins Tessin. Was kann schon schiefgehen? Das Kraftwerk (3 Kilo) kam in den Koffer, das Solarpanel steckt schon in einer eigenen Tasche.

Passt ins Reisegepäck: Kraftwerk im Koffer und Panel in der eigenen Tasche. Foto: Rafael Zeier

Zusammenbauen lässt sich die ganze Station ohne einen Blick in die Anleitung. Solarpanel ausklappen, leicht angewinkelt zur Sonne richten, Kabel ins Kraftwerk und schon geht der Bildschirm an und meldet, dass aktuell rund 20 Watt Strom produziert werden.

Theoretisch sollte das Panel 110 Watt schaffen, aber selbst bei voller Sonne erreiche ich bei den ersten Tests nur etwa 70 Watt. Solar-Profis erklären mir, dass die Leistung abnehmen könne, wenn Panels zu heiss werden. Tatsächlich sind die schwarzen Flächen siedend heiss.

Eine Woche später schaffe ich dann aber in St. Gallen, wo es nicht mehr ganz so heiss ist, 92 Watt. Eine ziemlich gute Ausbeute.

Schnell aufgeklappt und einsatzbereit: Das Solarpanel. Foto: Rafael Zeier

Das Panel ist übrigens auch wetterfest. Ein unerwartetes Gewitter überstand es schadlos. Aufpassen muss man aber auf das Kraftwerk. Das ist mit Lüftungsschlitzen anfällig bei Regen oder Feuchtigkeit. Da die mitgelieferten Kabel eher kurz sind, empfiehlt es sich, das Kraftwerk so aufzustellen, dass es vor einem Regenguss gut geschützt ist.

Funktion

Der gewonnene Strom wird direkt im Kraftwerk gespeichert. Das hat eine Speicherkapazität, die für das vollständige Laden von rund 15 grossen iPhones reicht. Im Alltag konnte ich damit in den Ferien täglich die Smartphones, Tablets und Laptops der Verwandtschaft laden. Vorausgesetzt, der Akku des Kraftwerks ist vollgeladen.

Das Faltpanel liefert den Strom und das Kraftwerk speichert ihn: Der Ecoflow River Mini Wireless im Einsatz. Foto: Rafael Zeier

Das klappte im Test nur, wenn man das Panel im Verlauf des Tages hin und wieder neu ausrichtet und zur Sonne dreht. Bei uns auf dem Balkon, wo die Möglichkeiten beschränkt sind, sind so gerade mal 80 Prozent der Speicherkapazität des Kraftwerks möglich, da im Verlauf des Nachmittags die Sonne hinter dem Nachbarhaus verschwindet.

Technische Details Infos einblenden Leistung: 110 Watt

Gewicht: 6 kg

Masse (ausgeklappt): 178,5 × 42,0 × 2,5 cm

Masse (eingeklappt): 42,0 × 48,0 × 2,5 cm Speicherkapazität: 210 Wh (ca. 58.400 mAh)

Gewicht: 3 kg

Masse: 24,8 x 13,9 x 13,2 cm

Anschlüsse: 3 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x 12V-Zigarettenanzünder, 1 x Schuko-Steckdose (2-polig), 1 x Qi-Kabellos-Ladedock

Dank der Möglichkeit, das Kraftwerk per WLAN mit dem Internet zu verbinden, ist man per App immer informiert, wie viel Strom gerade produziert wird. So kann man eingreifen, wenn die Produktion drastisch einbricht. Das hilft natürlich nichts, wenn man in der Badi ist und sieht, dass zu Hause das Solarpanel gedreht werden sollte.

Wer will, kann schon während des Tags Geräte am Kraftwerk zum Laden anschliessen und per App auch einzelne Steckdosen ein- und ausschalten. So geht auch keine Energie verloren, wenn der Akku gefüllt ist und das Solarpanel weiter liefern könnte. Ich habe zum Test in den Ferien unter anderem den Reisehotspot von Netgear angeschlossen, sodass das Kraftwerk Internet hatte und Daten ans Handy liefern konnte. Idealerweise aber lädt man, wenn der Akku am Abend voll ist.

Man kann auch Laden, wenn das Kraftwerk noch am Solarpanel angeschlossen ist. Dann muss man die Geräte aber im Freien liegen lassen. Foto: Rafael Zeier

Da zahlen sich die vielen Anschlüsse aus. Am bequemsten sind freilich die vier USB-Anschlüsse. Wer Autozubehör (zum Beispiel Kühlboxen) nutzt, freut sich über den 12-Volt-Zigarettenanzünder und dann ist da schliesslich noch eine normale Steckdose.

Zweipolige Stecker passen dort ohne Probleme rein. Für Kabel mit dreipoligen Steckern braucht es einen Adapter. Im Test schaffte es das Kraftwerk, einen Föhn zu betreiben. Beim Wasserkocher war aber Schluss. Da braucht es offensichtlich ein stärkeres Kraftwerk.

Ebenfalls nicht ganz ideal ist die Lüftung. Im Kraftwerk steckt ein gut hörbarer Lüfter, der das Gerät runterkühlt, wenn es zu warm wird, was bei den aktuellen Temperaturen oft und für längere Zeit der Fall ist.

Erfahrungen

Im Test haben der River Mini Wireless und das Solarpanel sehr gut gefallen. Alles funktionierte und technische Probleme gab es keine. Für einen ersten Gehversuch in der Welt des Solarstroms hat sich das gewählte Set bestens bewährt.

Täglich die eigenen Geräte mit Sonnenenergie aufzuladen, macht Spass. Aber klar, wenn man nicht gerade auf einem Camping-Ausflug oder einer Alp ohne Strom ist, ist das purer Luxus und eine Spielerei. Geld spart man damit bei dem hohen Anschaffungspreis nicht und längerfristig wäre es sinnvoller, Solarzellen fix auf dem Dach zu montieren.

Aber für mich war es ausgesprochen spannend damit zu experimentieren und vor allem ein Gefühl dafür zu bekommen, was mit Solarenergie möglich ist – und wo die Grenzen liegen. Gerade wenn man kein Gespür für Watt und ideale Winkel hat, ist es ausgesprochen lehrreich, so ein Minikraftwerk zu betreiben.

Läuft jetzt auf dem heimischen Balkon und produziert Strom: das Ecoflow-Kraftwerk. Am Abend muss die Box aber zurück ins Haus – und bei Regenrisiko sollte man sie auch nicht so ungeschützt stehen lassen. Foto: Rafael Zeier

Möchte man dagegen für eine Apokalypse gewappnet sein, ist der River Mini Wireless freilich viel zu schwachbrüstig. Dazu braucht es deutlich grössere und schwerere Profigeräte für mehrere Tausend Franken, und natürlich deutlich grössere Solarpanels.

Spannend wird es auch im Herbst und vor allem im Winter. Dann wird sich zeigen, wie viel Energie unser Panel noch einfängt. Aktuell im Sommer ist es mit etwas Aufwand ein Leichtes den Akku täglich zu füllen. Mit mehr Wolken und weniger Sonne dürfte das in den nächsten Monaten deutlich schwieriger werden.

Mal schauen, wie lange die Solar-Euphorie hier im Haushalt also noch anhält.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

Fehler gefunden?Jetzt melden.