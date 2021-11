Rettungsaktion in der Limmat – «Mein Körper hat innert Sekunden in den Notfallmodus umgeschaltet» Die amerikanische Flugbegleiterin Amanda Pieper, erstmals auf Besuch in Zürich, stieg ohne zu zögern in die eiskalte Limmat, nachdem ein Auto nur Meter neben ihr ins Wasser gekracht war. Catherine Boss

Retterin Amanda Pieper: Die US-Flight-Attendant am Unfallort, Tage nach der spektakulären Rettungsaktion. Foto: Sabina Bobst

Zürich, Freitag, 5. November, um die Mittagszeit: Die Touristin Amanda Pieper setzt sich für ein Selfie auf eine kleine Mauer am Wühre-Fussweg bei der Münsterbrücke. Das Grossmünster im Hintergrund und die Limmat im Sucher der Kamera – und sie natürlich mittendrin. Pieper, 30 Jahre alt, Flight-Attendant aus Los Angeles, besucht an dem Tag zum ersten Mal die Schweiz, ist gerade auf Sightseeingtour in Zürich. Doch als sie abdrücken will und kurz den Kopf auf die Seite dreht, sieht sie ein Bild, das sie nie mehr vergessen wird.

Keine drei Meter entfernt schiesst ein Auto in ihre Richtung durch die Luft, bricht durch ein Metallgeländer einer Treppe, dreht sich in der Luft und kracht ins Wasser, gleich unterhalb der Mauer, wo Pieper jetzt steht.