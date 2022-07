«Ich sitz doch so gärn, ja mer seits, i de Beiz ...» Ja, in der Tat, Beizen, Restaurants, Kneipen, Spelunken und Bars haben für mich den Reiz des Lebens zu einem beträchtlichen Teil ausgemacht. Schon als Kind war ich selig, wenn mein Vater mich am Sonntagmorgen ins Café Odeon, wo er seine vier Brüder traf, mitgenommen hat. Dort bekam ich einen Tomatensaft und durfte ihren intellektuellen Gesprächen zuhören. Obwohl ich nichts verstand, kam mir das wahnsinnig aufregend vor.