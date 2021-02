Obdachlosigkeit in Zürich – Mein Nachbar, der unter einer Brücke schläft Zurzeit fallen die Temperaturen in Zürich weit unter den Gefrierpunkt. Gut ein Dutzend Menschen schlafen dennoch draussen. Einer davon ist Joe. Martin Sturzenegger

Begeben sich regelmässig auf Kältepatrouillen: Mitarbeiterinnen der SIP Zürich im Jahr 2016. Foto: Sabina Bobst

Wir sind Nachbarn, im Quartier Zürich-Enge. Dennoch könnte unsere Wohnsituation nicht unterschiedlicher sein: ich drinnen in der Wärme, er draussen in der Kälte. Rund 100 Meter trennen uns per Luftlinie, dazwischen rauscht ein kalter Fluss.

Irgendwann, zu Beginn des Jahres, hat der Mann in einer kleinen Nische inmitten eines dicken Brückenpfeilers sein Lager bezogen. Ein mehr oder weniger geschütztes Versteck in einer Eisenbahnbrücke. Alle paar Minuten rattert ein Zug vorbei, wenige Meter über seinem Kopf.

Wäre ich in der misslichen Lage, würde ich den Platz vielleicht auch als Unterschlupf in Erwägung ziehen. Stattdessen betrachte ich das Versteck hinter meiner Fensterfront und denke, wie privilegiert wir doch sind. Das laufende Jahr bot schon Schneestürme, fiesen Schneeregen und Windkapriolen. Letzte Nacht zeigte das Thermometer minus 12 Grad. Doch der Mann harrt aus. Er steht auch jeden Morgen wieder auf – das die beruhigende Erkenntnis.