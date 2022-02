Mamablog: Drogen in der Pubertät – «Mein Sohn würde sich nie betrinken!» Oder weshalb man von seinen Teenies besser das Schlimmste erwarten sollte. Nathalie Sassine-Hauptmann

Waren wir so viel braver damals? Eltern tun gut daran, sich im Zweifelsfall an die eigenen Teenagerjahre zu erinnern. Foto: Thomas Unterberger (Keystone)

«Mein Sohn würde sich nie betrinken!» behauptete vor kurzem eine Mutter in meinem Umfeld. Ihr Sohn ist dreizehn, steht also erst am Anfang einer Entwicklung, die Alkohol unter Umständen «vorsieht». Ich gebe zu, mir lag Folgendes auf den Lippen: «Wollen wir wetten?»