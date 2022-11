TV-Kritik: Rapper Stress im «Club» – «Mein Vater schlug mich halb tot» In der SRF-Diskussionsrunde wurde über Gewalt an Kindern diskutiert – und ob die Schweiz wie die meisten anderen Länder ein Gesetz dagegen brauche. Philippe Zweifel

Gab über seine Kindheit Auskunft: Andres Andrekson alias Stress. Bild: Screenshot SRF

Eine Ohrfeige hat noch niemandem geschadet: Eine Meinung, die offenbar weit verbreitet ist. Jedenfalls hat jedes zweite Kind in der Schweiz zu Hause körperliche und psychische Gewalt erlebt, so eine neue Studie der Uni Freiburg. Im «Club» diskutierte man dieses Ergebnis. In der Runde sass auch der bekannte Schweizer Musiker Stress, von dem in diesen Tagen eine Biografie erscheint. Darin ist zu lesen, dass er vom Vater als Kleinkind halb totgeschlagen wurde. Später litt er deswegen an Depressionen.