Gespräch über Erinnerungen an die Ukraine – «Mein Vater schwärmt von Pralinen aus Lwiw!» – «Ich mag lieber Blini.» Unseren Kolumnistinnen geht es so wie allen: Einfach weitermachen, als wäre nichts passiert, geht nicht. Die Gedanken landen über kurz oder lang bei der Ukraine. Meinung Paulina Szczesniak Isabel Hemmel

Paulina Szczesniak: Die Ukraine. Man blickt hoch zum Zürcher Himmel und kann kaum fassen, dass unter demselben Blau derzeit so viel Leid erduldet werden muss.

Szczesniak: Der Ost-Connection verdankte ich einst auch meinen ersten Kontakt mit der Ukraine: Als ich fünf war, freundeten sich meine Eltern in unserer Blocksiedlung in Leimbach mit einem Mann aus Kiew an. Lubomir war freischaffender Grafiker, und meine Eltern fanden, er sehe aus wie Salvador Dalí. Ich hatte natürlich keine Ahnung, wer das war.