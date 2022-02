Reisen in der Pandemie – Mein Versuch, heimzukehren Der Schriftsteller Christoph Höhtker über eine kleine Reise von Bielefeld nach Genf – in pandemischen Zeiten ein grosses Abenteuer. Christoph Höhtker (Das Magazin)

Eine Flugreise ist die perfekte Kombination aus Prävention und Glücksspiel, aus Vorausschau und Gottesurteil. Foto: Marc Krause/Connected Archives

Wir sassen in diesem Flughafenkettenhotelrestaurant in Hannover-Langenhagen. Kaum andere Gäste, draussen wehte ein warmer Januarwind, Parkhauslichter zitterten, Fahnen rissen an Stangen, die Bedienung war freundlich, es schmeckte sogar. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Das nahmen wir als Zugabe. Wir freuten uns auf unser Zimmer, wir waren gut angekommen, geborgen in systemischer Hotellerie und Gastronomie.