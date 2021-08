Tennis-Nomade Henri Laaksonen – «Mein Zuhause ist mein Auto» Seit fünf Jahren rast Henri Laaksonen von Turnier zu Turnier – es ist ein ständiger Überlebenskampf. Allmählich beginnt es sich für den 29-Jährigen auszuzahlen. Simon Graf

Immer weiter auf der Jagd nach Punkten, Dollars und dem Glück: Henri Laaksonen in New York. Foto: Baptiste Fernandez (Getty Images)

Henri Laaksonen ist gut gebräunt, an seinem feinen Oberkörper hat er kein Gramm Fett, seine Beine sind definiert bis in die letzte Muskelfaser. Würde man von ihm verlangen, den New York Marathon zu laufen, er könnte es wohl aus dem Stand schaffen. «Henri will viel trainieren, stundenlang Bälle schlagen», sagt sein Coach David Pultr. «Nur dann fühlt er sich wohl. Er ist sehr professionell, sehr verantwortungsbewusst.»

Das US Open hat am Montag begonnen, doch die beiden sind schon fast drei Wochen hier. Laaksonen wollte so früh wie möglich anreisen, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Es hat sich gelohnt. Er überstand mit Mühe die Qualifikation und schlug in Runde 1 den Australier John Millman (ATP 43). Das trägt ihm 115’000 Dollar ein. Und er nähert sich wieder der magischen Grenze der Besten 100.