Sweet Home: Homestory – «Mein Zuhause ist mein Ruhepunkt» Die Designerin Anna Z'Brun hat schon als Kind hübsche Dinge für das Daheim gesammelt, ist um die halbe Welt gereist und liebt ihre Zürcher Wohnung, weil sie sie ein bisschen an Paris denken lässt. Marianne Kohler Nizamuddin

Die Designerin Anna Z’Brun mit ihrem Hund Momo auf dem Balkon ihrer Zürcher Wohnung. Alle Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Die charmante Altbauwohnung, das Zuhause der Designerin Anna Z’Brun, war einmal ein Hotel. Nun fühlt man sich dort fast wie in Paris. Vor allem auf dem kleinen Balkon, der eine Sicht auf das alte Zeughaus, dessen Park und in die Weite der Stadt bietet. Diese Offenheit passt zu der aktiven, kreativen Frau, die uns gesteht, dass sie noch nie so lange ununterbrochen in der Schweiz war. Sie lebte in Bali, reiste durch Australien und Zentralamerika und verdiente sich ihr Geld für das Reiseportemonnaie nicht selten damit, dass sie den Hotels, in denen sie wohnte, ein neues Design verpasste oder Freunden und Bekannten beim Einrichten ihrer Wohnungen half.