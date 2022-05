Interview mit Boris Bondarew – «Meine Äusserungen werden in Russland als Verbrechen angesehen» Der russische Diplomat hat aus Protest gegen den Ukraine-Krieg die russische UNO-Vertretung in Genf verlassen. Jetzt fürchtet er um seine Sicherheit und berichtet uns über seine Erfahrungen mit Putin und Lawrow. Philippe Reichen aus Genf Sylvain Besson aus Genf Georges Cabrera

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Aufgewühlt, aber klar in den Aussagen: Boris Bondarew begründet seinen Rücktritt und erklärt Putins Politik. Video: Georges Cabrera/Tamedia

Das Leben des russischen UNO-Diplomaten Boris Bondarew in Genf hat sich über Nacht verändert. Am Montag gab er aus Protest gegen den Ukraine-Krieg seinen Rücktritt bekannt – als weltweit erster Vertreter des offiziellen Russland. Seither steht er unter Polizeischutz, insbesondere auch wegen seiner Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Aussenminister Sergei Lawrow. Dennoch willigte der 41-Jährige auf Anfrage dieser Zeitung ein, ein ausführliches Interview über seine Situation zu führen.