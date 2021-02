Interview zu Fehrs Kulturhilfe – «Meine erste Reaktion war: Wir haben ein Problem» Isabelle Chassot, die Chefin des Bundesamts für Kultur, nimmt erstmals Stellung zum Plan der Zürcher Kulturministerin Jacqueline Fehr, ein Grundeinkommen für Kulturschaffende einzuführen. Kevin Brühlmann

«Von Frau Fehrs Grundeinkommen haben wir aus den Medien erfahren», sagt Isabelle Chassot. Seit 2014 ist sie Direktorin des Bundesamts für Kultur. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Überraschung überall, bei Freund und Feind, und Jacqueline Fehr wie immer: unbeirrbar. Die Zürcher SP-Regierungsrätin will ein «Grundeinkommen» für Schauspielerinnen, bildende Künstler und Musikerinnen einführen, die wegen der Pandemie in existenzielle Not gerieten. 3840 Franken pro Monat, befristet auf den Zeitraum Dezember 2020 bis April 2021. Verblüfft waren alle – ihre Kollegen im Regierungsrat, die Kulturschaffenden selbst und Isabelle Chassot. Chassot (55) ist seit 2013 Direktorin des Bundesamts für Kultur in Bern. Zuvor war die CVP-Politikerin mehrere Jahre in der Freiburger Kantonsregierung.