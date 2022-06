Rückblick auf den Kapitolsturm – «Meine Frau schützte das Capitol, meine Mutter wollte es stürmen»

Danielle Marshalls Frau arbeitet seit über zehn Jahren in der Capitol Police. Als am 6. Januar 2021 ein wütender Mob von Trump-Anhängern das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington stürmte, war sie im Auge des Sturms. Marshall musste stundenlang auf ein Lebenszeichen ihrer Ehepartnerin warten. Währenddessen sah sie im Internet, dass ihre Mutter Teil des Mobs war. Nach mehr als 1000 Befragungen, 100’000 ausgewerteten Dokumenten und 11 Monaten Arbeit ist nun der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses bereit, mit seinen Ermittlungen öffentlich weiterzufahren. Diesen Donnerstag wird die erste von sechs öffentlichen Anhörungen stattfinden, in denen die Hintergründe des Angriffs auf das Capitol ausgeleuchtet werden sollen.