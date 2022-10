Golf ist das neue Tennis – Meine fünf Fehler, die Anfänger nicht machen sollten Unser Autor hat sich an ein neues Hobby gewagt: Nach drei Jahren weiss er zumindest, was man beim Golfspiel anfangs unterlassen sollte. Daniel Böniger

Illustration: Felix Schaad

Dass ich Golf lernen möchte, wurde mir in Grossbritannien klar: An den schönsten Flecken – in den schottischen Highlands oder an der Nordküste Irlands – waren stets Männer und Frauen mit Schlägern, grossen Taschen und kleinen weissen Bällchen unterwegs. Als Jogger wurde ich dort, auch wenn ich wie sie Dächlikappe trug, doof angeschaut. Wohl, weil meine Form der Landschaftsbegehung aus Sicht der Golferinnen und Golfer dann doch ein wenig zu schweisstreibend war. Vielleicht auch, weil ich keinen Flachmann dabeihatte. Nach diesen Ferien kam ich nach Hause und begann mit meinem neuen Hobby.