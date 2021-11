Mythos Klimajugend – Meine Generation lebt für den Konsum Oft heisst es, junge Menschen engagieren sich ganz besonders für den Klimaschutz. Unser Autor, dreiundzwanzig Jahre alt, sagt: Das stimmt nicht. Finn Schlichenmaier (Das Magazin)

In einer Welt der Accessoires hat die Umwelt ein Problem, weil man sie nicht shoppen kann. Illustration: Matthias Seifarth

Vor sechs Jahren, an einem frostigen Dezembermorgen, ertrugen ich und ein paar Dutzend andere Jugendliche drei Stunden in einem Menschengedränge, in dem es so beklemmend war, dass einige von aussen aus dem Pulk herausgezogen werden mussten, weil sie keine Luft bekamen. Wir hatten uns in aller Früh vor einem Schuhladen im Zürcher Niederdorf versammelt, um einen eher hässlichen, aber heiss begehrten Schuh zu ergattern, der nur in limitierter Stückzahl produziert wurde. Einen Release nennt man so etwas: Den vorangekündigten Verkauf von hochgehypten Kleidungsstücken, deren Menge absichtlich knapp gehalten wird. Die Käufer:innen, solche wie uns damals, nennt man «Hypebeasts», weil sie wie wild jedem Modetrend hinterherjagen, um andere zu beeindrucken.