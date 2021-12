Kolumne Christian Seiler – Meine liebsten (Koch-)Bücher des Jahres Auf die neuen Rezepte von Jamie Oliver stossen Sie schon selbst. Hier empfiehlt Ihnen unser Kolumnist ein paar besondere Entdeckungen. Christian Seiler (Das Magazin)

Wer sorgt dafür, dass ich die richtigen, nicht nur die wichtigen Bücher kennen lerne? Es ist mein Buchhändler Dieter Würch, gebürtig aus Ludwigsburg, Baden-Württemberg, eine rare Spezies von Mensch, der dem klassischen Universalgelehrten ungefähr so nahe kommt, wie das heutzutage überhaupt noch möglich ist. Hie und da erzählt er mir mit dringlicher Stimme etwas über ungeahnte Funktionen eines alten Porsche-Getriebes – mein Buchhändler wurde vor einiger Zeit beim gleichnamigen Sportwagenhersteller zum Automechaniker ausgebildet, eine Erfahrung, die er den meisten Buchhändlern voraus hat – und obwohl ich weder jemals einen Porsche fuhr noch vorhabe, das nachzuholen, hat seine Suada etwas Philosophisches und daher Interessantes. Im Hintergrund seiner Buchhandlung 777 in der Wiener Domgasse Nummer 8 läuft Musik von Bill Evans oder John Dowland oder Frank Zappa, so genau lässt sich das nie vorhersagen, und irgendwann, nachdem wir zwei, drei Espressi von seinem selbstgerösteten Kaffee getrunken haben, sagt mir mein Buchhändler dann, übrigens, du solltest mal hier reinschauen, das könnte dich interessieren.