Mitarbeiter bei McDonald’s – Meine Schnupperlehre als «Big-Mac-Koch» Wie tickt eigentlich eine Filiale der grössten Fast-Food-Kette der Schweiz? Ein Arbeitseinsatz gibt Einblick. Daniel Böniger

Die Pommes-frites-Schachtel mit einer Handbewegung füllen? Drei Versuche brauchte der Autor, hier mit McDonald’s-CEO Aglaë Strachwitz. Foto: Sabina Bobst

Es sind geschätzt 30 kleine Handgriffe, bis ein Big Mac genau so aussieht, wie er sein soll. Wenige Sekunden nach der Bestellung werden die drei Brotscheiben – Deckel, Boden und Mittelstück – in den Toaster gegeben. Dann werden sie mit einer Zange in die vorbereitete Box gelegt.