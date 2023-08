Frank Urbaniok blickt in unserer neuen Podcast-Serie hinter die Kulissen von Schweizer Verbrechen.

Will möglichst genau verstehen, wie Straftäterinnen und Straftäter denken, fühlen und wahrnehmen: Frank Urbaniok, der in der

Es gibt einen Dokfilm über Sie, «Der Gutachter des Bösen». Wie sehr können Sie sich mit diesem Titel identifizieren?

Ich persönlich verwende den Begriff «böse» so gut wie nie, weil er eine moralische Komponente hat und man schnell bei religiösen und philosophischen Fragen ist. Ich bin vielmehr ein Pragmatiker. Meine Aufgabe ist es ja, herauszufinden, welche Gefahr von einer Person ausgeht, um zu wissen, welche Massnahmen es braucht, um das Risiko in den Griff zu bekommen. Da geht es nicht um Gut und Böse wie in der Philosophie, sondern sehr konkret um die Verhinderung von Straftaten.