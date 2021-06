Umweltoffensive an Uni Zürich – Fleischpreise steigen, Studis freuen sich Die Universität Zürich verteuert das Fleisch in ihren Mensen und vergrössert das vegane Sortiment. Einige Studierende würden noch deutlich weiter gehen. Martin Sturzenegger

Künftig mehr Gemüse statt Fleisch: Mensa Universität Zürich. Foto: Frank Brüderli

Essen in Zürich ist teuer. Für Studierende, die nebenher nicht arbeiten, bisweilen unerschwinglich. Während unverschämte Preiserhöhungen in der Zürcher Gastronomie mittlerweile schulterzuckend und stillschweigend hingenommen werden, hört der Spass in den Hochschul-Mensen auf. Eine Preiserhöhung, sei sie auch im tieferen Bereich, wird da zum Politikum.

Diese Woche informierte die Universität Zürich (UZH) auf ihrem Portal, dass sie den seit 15 Jahren eingefrorenen Tiefpreis ihrer Mittagsmenüs erhöhen werde. Das Vegimenü für Studierende – bisher 5.40 Franken – kostet ab 1. September neu 5.80 Franken, ein Aufschlag von knapp 7,5 Prozent. Deutlich höher ist der Preisanstieg beim Fleischgericht: Dieses kostet neu 6.90 Franken statt 5.40 Franken. Ein Anstieg von knapp 28 Prozent. Preisanstiege im ähnlichen Bereich gibt es auch bei den generell teureren Menüs für Mitarbeitende und Externe – immer mal wieder besuchen Auswärtige die Mensen, weil sie wissen, dass es in der Uni reichlich und günstig zu futtern gibt.