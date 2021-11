Vierte Corona-Welle in Deutschland – Merkel und Scholz schauen nur zu Flächendeckend 2-G-Regeln, 3-G auch in Büros, wieder kostenlose Tests? In Berlin streiten die alte und die künftige Regierung um die richtigen Massnahmen, statt zu handeln. Dominique Eigenmann aus Berlin

Die eine tritt ab, der andere an: Die scheidende deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem wahrscheinlich nächsten Regierungschef Olaf Scholz (SPD) Ende Oktober bei der Entlassung der alten Regierung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: Jens Schlüter (AFP)

Am Montag erwachte Deutschland mit einem neuen Höchststand: Erstmals seit Beginn der Pandemie vor mehr als eineinhalb Jahren lag die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner über 200. Am stärksten betroffen sind die Bundesländer, in denen die Impfquoten am tiefsten sind: Sachsen und Thüringen etwa, aber auch Bayern und Baden-Württemberg. In manchen Landkreisen an der Grenze zu Österreich und Tschechien liegen die Inzidenzen bereits über 800.

Dass mittlerweile zwei von drei Deutschen geimpft sind, knapp mehr als in der Schweiz, macht sich vor allem in der geringeren Zahl der schweren Fälle bemerkbar. Auf den Intensivstationen liegen derzeit nur halb so viele Covid-Fälle wie bei ähnlicher Inzidenz im Dezember 2020. Auch die Zahl der Todesfälle ist im Vergleich noch recht tief.