Kuriosum ennet der Kantonsgrenze – «Merkels Bahnhof» am Rheinfall sucht neuen Besitzer Ein kleines Stück Deutschland mitten in der Schweiz: Neuhausen Bad Bf, direkt hinter der Zürcher Kantonsgrenze. Jetzt will die Deutsche Bahn ihr Bahnhofsgebäude nicht mehr. Martin Huber

Steht leer: Das ehemalige Stationsgebäude des Badischen Bahnhofs in Neuhausen am Rheinfall. Foto: Hauserphoton (Wikipedia)

An dem Fachwerkhaus prangt noch das Schild: DB für Deutsche Bahn. Aber wir sind nicht etwa in Deutschland, sondern in der Schweiz, wenn auch an deren Rand, in Neuhausen am Rheinfall SH, wenige Hundert Meter hinter der Zürcher Kantonsgrenze. Der Bahnhof Neuhausen Bad Bf, so der offizielle Name, gehört allerdings nicht den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), sondern der Deutschen Bahn.

Genauso wie noch ein paar andere Bahnhöfe auf Schweizer Gebiet an der Bahnlinie Schaffhausen–Erzingen, wie etwa Beringen, Neunkirch oder Wilchingen-Hallau. Weil sich die Deutsche Bahn AG vollständig im Besitz der Bundesrepublik Deutschland befindet, könnte man etwas salopp von «Merkels Bahnhöfen» in der Schweiz reden.