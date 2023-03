Umstrittener TV-Experte – Merkels General ist der Liebling aller Extremisten Erich Vad beriet einst Kanzlerin Angela Merkel. Nun gefallen seine Thesen und Prognosen den Russlandfreunden von ganz links und ganz rechts. Dominique Eigenmann aus Berlin

Ein General als Friedenstaube: Brigadegeneral a.D. Erich Vad spricht an der Berliner Kundgebung «Aufstand für den Frieden». Foto: Monika Skolimowska (Keystone)

Dass ein General zum Frieden aufruft, kommt nicht alle Tage vor. An der Berliner Kundgebung von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer übernahm diese Aufgabe kürzlich Erich Vad. Der 66-jährige Brigadegeneral ausser Dienst kritisierte «Kriegsrhetorik» und «Gewaltspirale» in der Ukraine, wandte sich gegen Waffenlieferungen an Kiew und forderte sofortige Friedensverhandlungen mit Russland. Den vielleicht 15’000 Menschen vor dem Brandenburger Tor gefiel es.