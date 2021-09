Gewinnen Sie Tickets für Merry Blissmas – Merry Blissmas Die Weihnachtsshow von Bliss

Merry Blissmas ist zurück! Die fünf Bengel widmen sich in ihrem neusten Weihnachtsprogramm dem ganz alltäglichen Weihnachtswahnsinn rund um das Fest der Liebe und schenken dem Publikum nebst der himmlischen Botschaft auch eine geballte Ladung Comedy und Musikgenuss.

Die diesjährige Ausgabe ihres Erfolgsprogramms garantiert einen beflügelnden Weihnachtsgenuss für Aug und Ohr, der sogar den mürrischsten Weihnachtsmuffel zum Jubilieren bringt. Allerlei Himmlisches und Heiliges trifft auf höllisch viel Unheiliges und stellt so den stärksten Christbaum auf die Nadelprobe. Frei nach dem Motto: Hauptsache, es Rentiert, Rudolf.

Eine A-Cappella-Show, gespickt mit den schönsten Weihnachtsliedern, von berühmt berüchtigt bis beschränkt besinnlich!

Bliss ist die erfolgreichste Comedy-A-Cappella-Formation der Schweiz und hat sich in den letzten Jahren mit Merry Blissmas in die Herzen der Zuschauer gespielt.

