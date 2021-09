Auseinandersetzung in Winterthur - Messerattacke in der Innenstadt – drei Täter verhaftet

Messerangriff in Winterthur – Messerattacke in der Innenstadt – drei Täter verhaftet Bei einer Auseinandersetzung wurden am Freitag in der Winterthurer Innenstadt zwei Männer durch Messerstiche verletzt.

Die Stadtpolizei Winterthur hat Freitagnacht drei junge Männer verhaftet, die mutmasslich mit Messern auf zwei andere Personen losgegangen waren. Foto (Symbolbild): pd / Stadtpolizei Winterthur

In der Innenstadt von Winterthur ist es in der Nacht auf Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, trafen die alarmierten Patrouillen kurz nach Mitternacht am Tatort auf zwei Personen, die Stich- und Schnittverletzungen aufwiesen. Die beiden 26-jährigen Schweizer mussten vom Rettungsdienst Winterthur mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen war es kurz zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen, in die nebst den beiden Verletzten drei weitere Personen involviert gewesen waren.

Drei junge Männer verhaftet

Die unverzüglich eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief gemäss Polizeiangaben erfolgreich. Die drei gesuchten Männer konnten wenig später in der näheren Umgebung des Tatorts angehalten und verhaftet werden. Dabei wurde auch die mutmassliche Tatwaffe sichergestellt.

Bei den Verhafteten handelt es sich um einen 18-jährigen Schweizer, einen 15-jährigen Türken und einen 15-jährigen Bulgaren. Alle drei wurden der Kantonspolizei Zürich übergeben, welche die weiteren Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft I für Gewaltdelikte führt.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.