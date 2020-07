Urteil am Bezirksgericht Zürich – Messerstecher-Prozess artet aus Im Nachtclub eskalierte die Situation 2018 innert Sekunden und endete für einen Kampfsportler im Spital. Vor Gericht vergehen acht Stunden bis zur Eskalation. Corsin Zander

Die Kantonspolizei muss vor und im Bezirksgericht Zürich Präsenz zeigen. Archivfoto: Walter Bieri (Keystone)

Nach rund acht Stunden Verhandlung gerät die Situation am Bezirksgericht ausser Kontrolle. Die Staatsanwältin hat am Donnerstagnachmittag gerade zu ihrem zweiten Vortrag angesetzt, als ein Begleiter des Beschuldigten in den Zuschauerbänken etwas Unverständliches murmelt.

Da dreht sich der Privatkläger, ein bekannter Kampfsportler mit mehreren Weltmeistertiteln in Muay Thai, um, zeigt auf den Zuschauer und schimpft, er solle endlich still sein. Es fallen Schimpfwörter und Drohungen. Auch der Bruder des Kampfsportlers, mindestens ebenso durchtrainiert und ebenfalls Privatkläger, wird laut und gestikuliert. Nun erheben sich zwei Begleiter der Privatkläger – auch sie beide durchtrainiert – und versuchen zu schlichten. Vergeblich.

Der murmelnde Zuschauer ist mittlerweile aufgestanden und ruft nun durch den Saal, er sei heute viermal bedroht worden. Die Vorsitzende Richterin ermahnt ihn zur Ruhe. Vergeblich.

Nun schimpft gar noch die Staatsanwältin in die Richtung des Zuschauers: «Sie haben am Mittag schon hämisch geklatscht, als ich das Gerichtsgebäude verlassen habe.» Später wird sie sich bei der Polizei über den Wohnort des Besuchers erkundigen. Sie fühlt sich offenbar von der Begleitperson des Beschuldigten bedroht.

Die vier Polizisten im Saal sind bereit einzugreifen. Ein weiterer Polizist, der vor dem Saal wartet, öffnet die Tür und schaut in den Saal hinein. Er sieht, wie es der Richterin schliesslich mit grosser Mühe gelingt, die Situation zu beruhigen. Als sie später eine Behandlungspause einberuft, wollen die beiden Lager in der Halle vor dem Gerichtssaal aufeinander los. Mehr als ein halbes Dutzend Polizisten stellt sich dazwischen.

Die Szene endet für den Zuschauer mit der Wegweisung durch die Kantonspolizei. 24 Stunden darf er das Gerichtsgebäude sowie die Gegend 500 Meter rundherum nicht mehr betreten.

Widersprüchlicher Beschuldigter

Die Eskalation zeigt anschaulich, was sich im Januar 2018 im Raucherraum des Clubs Mascotte zugetragen haben dürfte. Damals war der Beschuldigte, ein heute 34-jähriger Kosovare aus dem Kanton Luzern, an den gleichaltrigen Kampfsportler geraten. Nach einer Rempelei und bösen Worten zückte der Kosovare unvermittelt das Messer und stach dreimal auf den Kopf des Kampfsportlers ein. Erst den letzten Angriff konnte dieser mit dem Arm abwehren. Er wurde dabei aber so schwer verletzt, dass er noch heute zu 100 Prozent arbeitsunfähig ist: Er kann weder Kampfsport trainieren noch als Türsteher arbeiten. Auch sein Bruder, der ihm zu Hilfe eilte, wurde leicht am Arm verletzt.

Der Beschuldigte machte Notwehr geltend. Er sei dermassen heftig angegriffen sowie mit Flaschen und Gläsern beworfen worden, dass er sein Leben nur noch mit dem Messereinsatz retten konnte. Doch der Kosovare und seine Freunde, die als Zeugen ausgesagt hatten, waren dermassen unglaubwürdig, dass ihm auch das Bezirksgericht keinen Glauben schenkte. «Sie waren gekränkt und wollten ihrem Gegner eine Lektion erteilen», resümiert die Vorsitzende Richterin.

Nicht geholfen haben dürfte, dass die Familie des Beschuldigten in mehreren Fällen versuchte, Zeugen zu beeinflussen.

Harte Strafe für Messerstecher

Am späten Donnerstagabend verurteilt das Bezirksgericht den 34-jährigen Kosovaren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und einfacher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren. Während des Vollzugs muss er in eine ambulante Therapie, zudem wird er für 15 Jahre des Landes verwiesen. Der Kampfsporler erhält eine Genugtuung von 50’000 Franken und dessen Bruder 1000 Franken.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.