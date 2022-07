Urteil des Bezirksgerichts Zürich – Messerstecher vom Sihlcity muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis Ein Student aus Zürich hat einen FCZ-Fan niedergestochen. Für die Richter war es eine vorsätzliche Tat und keine Notwehr. Aber es gab mildernde Umstände. Daniel Schneebeli

Karol P. mit seinem Bruder an der Hauptverhandlung im Juni vor dem Bezirksgericht Zürich. Robert Honegger

Mit Bart, frischem Kurzhaarschnitt und bewacht von zwei Polizisten, betritt Karol P. (Name geändert) am Mittwochnachmittag zur Urteilseröffnung den Saal. Er hofft, die Richter würden ihn vom Vorwurf der vorsätzlichen versuchten Tötung freisprechen und ihn freilassen, denn er sitzt bereits seit über zwei Jahren in Sicherheitshaft.