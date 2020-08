Ende einer Ära – Messi will Barcelona nach 20 Jahren verlassen Lionel Messi sieht seine Fussballzukunft nicht mehr bei den Katalanen. Der Argentinier bat Barça um die Auflösung seines Vertrags.

Lionel Messi will weg von Barcelona. Foto: Manu Fernandez/Keystone Der argentinische Superstar war nach der 2:8-Pleite in der Champions League gegen Bayern München richtig bedient. Foto: Manu Fernandez/Keystone Messi spielt seit seiner Jugend bei Barcelona. Foto: Rafael Marchante/Reuters 1 / 4

Weltfussballer Lionel Messi will den FC Barcelona nach zwei Jahrzehnten ablösefrei verlassen. Entsprechende Berichte der TV-Sender TyC Sports und Fox Sports in Messis Heimat Argentinien seien inzwischen vom Club auf Anfrage bestätigt worden, berichtete am späten Dienstagabend die katalanische Fachzeitung «Mundo Deportivo», so etwas wie ein Hausblatt von Barça. Der Verein habe vom 33-Jährigen ein offizielles Schreiben erhalten, hiess es.

Messi habe geschrieben, er wolle eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen könne, hiess es. Ein Giganten-Streit ist wohl vorprogrammiert, denn es gibt ein Problem: Die Frist zur Aktivierung der Klausel ist aus Sicht des Vereins für die abgelaufene Spielzeit bereits im Juni abgelaufen, schreiben «Mundo Deportivo» und auch andere Medien. Messi sei derweil der Ansicht, die Frist müsse verlängert werden, weil auch die Saison wegen der Corona-Zwangspause verlängert worden sei.

Der Mann aus Rosario ist seit 20 Jahren bei den Blaugrana. Dem Profiteam des FC Barcelona gehört er bereits seit 2004 an. Er ist somit der dienstälteste Spieler des Clubs. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Die im Vertrag festgeschriebene Ablöseklausel beträgt laut Medien 700 Millionen Euro. Ob diese von den angeblich interessierten europäischen Top-Clubs wie Manchester City, Juventus Turin, Paris SG oder Inter Mailand bezahlt werden kann, ist – zumal in Pandemie-Zeiten – mehr als zweifelhaft.

Keine Zukunft mit Koeman

TyC Sports berichtete, der sechsmalige Weltfussballer habe sich nach einem Gespräch mit dem neuen Barça-Coach Ronald Koeman zum Weggang entschieden. Der Verein habe dem Spieler bereits mitgeteilt, dass er diese Entscheidung nicht allein treffen könne. Am vergangenen Donnerstag hatte bereits der katalanische Privatsender RAC1 versichert, dass sich Messi mit Abwanderungsgedanken trage. Eine öffentliche Stellungnahme des Profis gab es zu diesem Thema bisher nicht.

Zum möglichen Abgang Messis meldet sich mit Carles Puyol bereits eine Clublegende. Der ehemalige Abwehrchef twitterte: «Respekt und Bewunderung, Leo. All meine Unterstützung, Freund.»

Die Nachricht sorgte in Spanien nur elf Tage nach der sensationellen 2:8-Pleite der Katalanen um Messi gegen den FC Bayern im Viertelfinal der Champions League für heftige Reaktionen. «Für Barça wäre das eine weitere Tragödie nach dem Desaster von Lissabon», kommentierte ein spanischer TV-Nachrichtensprecher.

Barcelona erlebte die erste Saison ohne jeden Titelgewinn seit der Spielzeit 2007/08. In Katalonien spricht man von einer der schlimmsten Krisen der Clubgeschichte – die durch die Wechselabsichten von Messi sicher noch weiter zugespitzt werden wird. Dabei hatte Koeman bei seiner Präsentation in Barcelona erklärt, er wolle um Messi ein neues Team aufbauen. Der Argentinier sei immer noch der beste Spieler der Welt, sagte der 57 Jahre alte Niederländer. Vereinsboss Josep Bartomeu hatte die Gerüchte um einen Messi-Weggang jüngst energisch zurückgewiesen.

dpa