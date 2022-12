Neue Musik von Metallica – Metallica sind zurück – und treffen sogar den Zeitgeist «Lux Æterna» heisst die neue Single. Auch sie wird wieder all die Aussenseiter ansprechen, die die Band seit Jahren im Konzert der Grossen spielen lässt. Moritz Marthaler

Das neue Album kommt im Frühling: Metallica haben 2023 Grosses vor. Foto: Tim Saccenti (PD)

Wenn Metallica ihre neue Single «Lux Æterna» nennen, zitieren sie den Schlussgesang des Requiems der katholischen Kirche, das gleich nach dem «Agnus Dei» den Gerechten während der Kommunion das ewige Licht verspricht. Das ist eine ebenso grosse wie schlüssige Geste.

Bei jeder anderen Band wäre das affig, weil Metallica aber schon seit 41 Jahren so etwas wie ein modernes Requiem geschaffen haben mit ihren Songs über Tod, Verderben, Mord, Selbstmord, Wut und Einsamkeit, ist das mit dem ewigen Licht vor allem erst einmal eine Geste der Hoffnung in einer Zeit, in der die Hoffnungslosigkeit von der Weltpolitik über den Fussball bis zu den Heizkosten so ziemlich alles erfasst hat. Der Text würde auch im Latein der Totenmesse funktionieren: «Ein Meer von Herzen schlägt wie eins, geeint. In der Lobpreisung aller Generationen. Der nahende Donner in Erwartung des Lichts.» Ein paar Zeilen weiter dann wieder allgemeinverständlicher: «Full speed or nothing, Lux Æterna, yeah!»

Der New Yorker widmete der neuen Single drei Seiten

Metallica haben damit zum ersten Mal in ihrer Karriere den Zeitgeist auf den Punkt gebracht. Bisher war es immer ihre wichtigste Aufgabe, den Soundtrack für das Leben all derer zu schreiben, die mit dem Zeitgeist so gar nichts anfangen konnten und von seinen Strömungen, Nischen und Podesten ausgeschlossen blieben.

Man kann sicher darüber streiten, ob Musik, die in Sportstadien vor siebzigtausend Menschen gespielt wird und 125 Millionen Tonträger umgesetzt hat, noch «Outsider Art» sein kann. Auf der Liste der «best selling music artists» stehen Metallica kurz vor Frank Sinatra und Abba zwischen Lady Gaga und Jay Z. Aber man darf die Zahl der Aussenseiter nicht unterschätzen, die in der Band eine Art Glaubensgemeinschaft fanden.

Metallica waren immer schon eine der Bands, die mit ihrer Musik und weniger mit dem Spektakel überzeugten.

Die vielfach preisgekrönte Musikkritikerin des «New Yorker» Amanda Petrusich hat das über Monate hinweg beobachtet. Sie veröffentlichte am Erscheinungstag der Single ein Bandprofil in der Länge von vier kompletten Zeitungsseiten. Mal davon abgesehen, dass sich der «New Yorker» fast nie auf PR-Termine einlässt, hämmert der Text die Bedeutung der Band mit brillanter New Yorker Prosa in den amerikanischen Kulturkanon.

Das beginnt schon mit einem Absatz, der den Zustand des Rock and Roll und der Popkultur mit einem vermeintlich flüchtigen Blick auf den Punkt bringt: «Das Merch war ihnen voraus. Achtundvierzig Stunden vor Metallicas Auftritt in Las Vegas waren die Restaurants und Bars entlang des Strip voll mit Pilgern in Klamotten mit den Band-Symbolen: T-Shirts, Trikots, Sweatshirts, Turnschuhe, Tanktops, Hüte, Mützen, Socken, Armbanduhren. Die eingefleischtesten Anhänger trugen ausgefranste Jeanswesten, die mit Aufnähern aus mehreren Jahrzehnten verziert waren.

Es ist ja auch ein Qualitätsurteil, dass eine Musik nach so langer Zeit noch irritieren kann.

Das Lizenzteam von Metallica schätzt, dass seit 1995 etwa einhundertzwanzig Millionen Metallica-T-Shirts verkauft worden sind. Die Motive sind ikonisch. Da gibt es das Motiv, auf dem eine Hand mit einem Dolch aus einer Toilette ragt, dazu der Satz ‹Metal Up Your Ass›. Auf dem einen trägt ein Schädel einen Kittel und führt mit einer Gabel, einem Messer und seinen Reisszähnen eine Gehirnoperation durch. Oder der Schädel hat eine Handvoll Strohhalme in der Hand und verkündet: ‹Dieser kürzeste Strohhalm wurde für dich gezogen!› Sie verstehen schon, was ich meine.»

Metallica waren als Pioniere des Thrash-Metal immer schon eine der Bands, die mit ihrer Musik und weniger mit dem Spektakel überzeugten. Wenn man mal davon ausgeht, dass haushohe Feuersäulen und spielfeldgrosse Videoleinwände zur Grundausstattung eines Rockkonzertes gehören. Das macht die Bande zu den Fans noch direkter. Metallica sind auch trotz ihres vier Jahrzehnte langen Bestehens kein Classic Rock. Das hält sie frisch. Wenn die Hörgewohnheiten – wie beim Grossteil der Menschheit nach dem Erreichen der Volljährigkeit – nicht auf Heavy Metal geeicht sind, ist das erst mal eine Zumutung. Was ja auch ein Qualitätsurteil ist, dass eine Musik nach so langer Zeit noch irritieren kann.

Wenn man sich aber darauf einlässt, waren Metallica schon immer hochmusikalisch. Die Beiläufigkeit, mit der die Gitarristen James Hetfield und Kirk Hammett ihre Virtuosität einsetzen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie die Akkordflächen und Linienführungen mit einer mathematischen Präzision konstruieren, die man sonst bei Leuten wie John Coltrane oder Philip Glass findet. Nur eben mit einem Betonfundament aus ersten und dritten Taktschlägen, die jeden Anflug von Synkopen und Backbeats im Keim ersticken, was dieser Musik auch im Moment der Klangekstase eine enorme Klarheit verleiht.

Das gehört alles zum Pathos, Ethos und Eros der Band

Metallica nutzen diese Klarheit, um eine Qualität zu erzeugen, die nur wenige so perfektioniert haben wie sie. Popmusik versucht in der Regel, einen Effekt zu erzeugen, der im Englischen mit dem Adjektiv «cinematic» beschrieben wird. Das bedeutet, dass Klangbilder vielschichtig und komplex sein dürfen, im Zusammenspiel mit Gesang und Text aber eine möglichst direkte Film-ähnliche Wirkung im Kopf der Zuhörenden erzeugen sollen.

Metallicas Wirkung ist eher architektonisch, und das findet auf «Lux Æterna» einen Höhepunkt. Das sind wuchtige Gebäude. Eher von der Grossmeisterin der Kurvenführung Zaha Hadid als vom Chef des Brutalismus Le Corbusier. Massiv ist das trotzdem. Das beginnt mit einem absteigenden Vierklang, den die Gitarren und Schlagzeuger Lars Ulrich erst in einem Galopp und dann in vier Monsterschlägen durchexerzieren, bevor die Power-Chords kurz ausklingen, damit der Schub der Sechzehntel-Stakkatos der Gitarristen seine volle Wucht entfalten kann.

Kirk Hammett (links) und Robert Trujillo der Band Metallica während des Global Citizen Festival in New York, im September 2022. Foto: Sarah Yenesel (Keystone)

Selbst wenn Hammett ins Solo ausbricht, bildet die Band einen massiven Block aus Beschleunigungseffekten und Powerchord-Wänden, der auf der Tektonik von Robert Trujillos Bassgitarre und Ulrichs Doppelbasstrommeln ruht. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Herren alle vier um die sechzig Jahre alt sind, ist die rein physische Kraftanstrengung der Band mindestens so beeindruckend wie ihre Fingerfertigkeiten. Vor allem Lars Ulrich, bisher immer der handwerkliche Schwachpunkt der Band, hat sich eine Dominanz erarbeitet, die ihn endlich auf die gleiche Stufe mit den drei anderen bringt.

Am 14. April 2023 wird Metallicas Album «72 Seasons» erscheinen. Die Songtitel lassen ahnen, dass sich Metallica thematisch treu bleiben: «Screaming Suicide», «You Must Burn». «Crown of Barbed Wire». Anderthalb Wochen später beginnt ihre Welttournee in Amsterdam. Sie spielen in jeder Stadt an «No Repeat Weekends» jeweils zwei Konzerte, bei denen sich bis hin zu den Vorgruppen nichts wiederholen soll.

Das gehört alles zum Pathos, Ethos und Eros einer Band, bei der man auf ihren Fotos sofort diesen Übungsraumgeruch aus heisslaufenden Röhrenverstärkern, frisch ausgepackten Effektgeräten und Bier-gebeizten Teppichen zu riechen scheint. Die das mit der Ehrlichkeit so weit trieb, dass sie zwei Filmemacher die Produktion ihres Albums «St. Anger» auch dann noch filmen liess, als sie wegen Hetfields Alkoholproblemen in Gruppentherapie ging. Was dann als «Some Kind of Monster» zu einer der laut «Rolling Stone» besten Musikdokus aller Zeiten wurde.

Die Stadien werden sich aber auch mit all den neuen Fans füllen, die nicht über die Musik, sondern über das Fernsehen kamen. Neben Kate Bushs «Running Up That Hill» war Metallicas «Master of Puppets» von 1986 in diesem Sommer der zweite Überraschungserfolg, der vom Soundtrack der Netflix-Serie «Stranger Things» in die Spitzen der Charts katapultiert wurde.

Das sorgte bei den Puristen erst einmal für Unmut. Fernsehen, Netflix, Kommerz, bäh. Bis die Band auf ihrem Tiktok-Konto verkündete: «Nur zur Info – JEDER ist in der Metallica-Familie willkommen. Egal ob du seit 40 Stunden oder 40 Jahren ein Fan bist.» Ja doch, für einen kleinsten gemeinsamen Nenner sind Metallica dann doch immer sehr gross.



Moritz Marthaler ist Redaktor im Ressort Leben und schreibt für Tamedia seit 2010 in wechselnden Rollen über Sport- und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos @momarthaler

