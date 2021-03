Stadtratswahlen in Zürich – Michael Baumer tritt wieder an Der Vorsteher der Industriellen Betriebe will seinen Sitz im Stadtrat verteidigen. Damit steigt das zweite Mitglied des neunköpfigen Gremiums ins Rennen ein. Auch ein prominenter SVP-Nationalrat will antreten. Tina Fassbind , Martin Huber

Tritt wieder an: Michael Baumer will seinen Sitz im Stadtrat verteidigen. Foto: Thomas Egli

Er habe in seiner ersten Legislatur mit seinem Departement viel erreicht, schreibt Stadtrat Michael Baumer (FDP) am Dienstag in einer Mitteilung. Viel Spannendes stehe noch bevor. Deshalb wolle er an den Wahlen vom 13. Februar 2022 wieder antreten.

Baumer will als Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe (DIB) «die Zukunft der Verkehrsbetriebe konkret mitgestalten», teilt er weiter mit. Insbesondere mit der ÖV-Vision, welche der Stadtrat 2021 verabschieden wird. «Die ÖV-Vision wird ein wichtiges Generationenprojekt, das jetzt beginnt. Doch nach der Vision müssen die Taten folgen. Da will ich mitgestalten und umsetzen.» Als konkretes Beispiel nennt er die Elektrifizierung der gesamten Busflotte bis 2030.

Zwei wollen, einer geht

Neben Baumer hat auch Andreas Hauri, der als Chef des Gesundheits- und Umweltdepartements (GUD) unter anderem für die Bewältigung der Pandemie zuständig ist, bekannt gegeben, dass er seinen Sitz im Stadtrat verteidigen will. Richard Wolff (AL) gab am Freitag bekannt, nicht mehr antreten zu wollen.

«Filippo Leutenegger ist im Gegensatz zu anderen Stadträten noch nicht ausgebrannt.» FDP-Präsident Severin Pflüger

FDP-Präsident Severin Pflüger gibt auf Anfrage bekannt, dass Baumers Entscheid mit der Parteileitung abgesprochen sei. «Er wollte klare Verhältnisse schaffen», sagt Pflüger. Über die weitere Strategie bei den Stadtratswahlen werde die FDP erst Auskunft geben, wenn die SP sich geäussert habe. Dann werde auch offiziell bekannt gegeben, ob der zweite FDP-Stadtrat, der Vorsteher des Schul- und Sportdepartements Filippo Leutenegger, nochmals antrete. Vieles deutet schon jetzt darauf hin, dass dies der Fall sein wird. Pflüger sagt nur so viel: «Filippo Leutenegger ist im Gegensatz zu anderen Stadträten noch nicht ausgebrannt.»

Grüne und SP informieren dieser Tage

Ob auch die SP-Mitglieder im Stadtrat, Stadtpräsidentin Corine Mauch, Sozialvorsteher Raphael Golta und André Odermatt, der Vorsteher des Hochbaudepartements, wieder antreten werden, ist derzeit genauso unklar wie die Position der Grünen. Sie sind mit Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart und Finanzvorsteher Daniel Leupi im Stadtrat vertreten. Insbesondere über die Zukunft von Mauch, Odermatt und Leupi wird spekuliert: Sie sind schon lange im Amt oder bereits so alt, dass ein Rücktritt infrage kommt.

Die Grünen wollen laut Parteipräsident Felix Moser in den nächsten Tagen über ihre Kandidatinnen und Kandidaten informieren. Die SP will ihre Strategie laut Präsident Oliver Heimgartner «nächste oder übernächste Woche» bekannt geben.

Heer will antreten

Auch die SVP will sich in den Zürcher Stadtratswahlkampf einschalten. «Ich überlege mir eine Kandidatur», sagt Nationalrat Alfred Heer auf Anfrage. Zu verlieren habe er nichts. Mit einer Kandidatur könnte er allenfalls auch zum Zugpferd für die Stadtzürcher Parlamentswahlen werden.

Die SVP, die seit 1990 nicht mehr im Zürcher Stadtrat vertreten ist, will ihre offiziellen Kandidatinnen oder Kandidaten erst vor den Sommerferien bekannt geben, wie Parteipräsident Mauro Tuena am Dienstag erklärte. Derzeit suche die Findungskommission nach geeigneten Personen.

Die Kommission suche sicher das Gespräch mit Heer, aber auch mit den anderen SVP-Nationalräten aus Zürich: Gregor Rutz, Hans-Ueli Vogt und Tuena selbst. Parteipräsident Tuena will sich weder zu einer Kandidatur seines langjährigen Weggefährten Heer noch zu seiner eigenen äussern. «Aber spekulieren darf man.»