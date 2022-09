Kategorie bester Haupt- und Nebendarsteller – Michael Keaton und Julia Garner gewinnen erste Schauspiel-Emmys Die zwei Schauspieler wurden jeweils mit einem Emmy ausgezeichnet. Garner als beste Nebendarstellerin und Keaton als bester Hauptdarsteller.

1 / 3 Julia Garner hat einen Emmy in der Kategorie als beste Nebendarstellerin gewonnen. keystone-sda.ch

Bei der Verleihung der Emmys hat Hollywood-Star Michael Keaton am Montag (Ortszeit) in Los Angeles einen der ersten begehrten TV-Preise abgeräumt. Der 71-Jährige gewann für seine Rolle im Pharma-Drama «Dopesick» die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie.

Weitere zu Beginn der mehrstündigen Gala verliehene Preise gingen an Murray Bartlett als Hotelmanager in der Satire «White Lotus» als bester Nebendarsteller in einer Miniserie sowie an Julia Garner in «Ozark» und Matthew Macfadyen als Schwiegersohn im Familiendrama «Succession» für die besten Nebenrollen in Dramaserien.

Produktion «Succession» mit 25 Nominierungen

Mit 25 Nominierungen führte in diesem Jahr die Produktion «Succession» über die Intrigen in einer Mediendynastie das Feld an. Die Emmys werden in mehr als 110 Kategorien von rund 20’000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Bei der Gala im Microsoft Theater stehen die Hauptkategorien im Mittelpunkt, Dutzende Auszeichnungen in Nebenkategorien wurden bereits am vergangenen Wochenende vergeben.

SDA/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.